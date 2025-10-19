جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى دراية 2 بأكثر من 30 ورشة عمل 

برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود تتواصل استعدادات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لتنظيم النسخة الثانية من ملتقى دراية ” ماذا لو .. كيف تتصرف ” خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ أكتوبر الجاري، وذلك بمركز المغواة بمدينة حائل.

ويشارك في الملتقى أكثر من ٤٥ جهة تُمثّل عدد من الجهات الحكومية والأهلية والشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وجمع من الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والثقافي.

30 ورشة عمل

ويتضمن يوم الافتتاح الذي يرعاه أمير المنطقة تكريم المشاركين بالملتقى الذي يشمل برنامجه أكثر من ٣٠ ورشة عمل ومنصة حوارية تساهم فيها جهات حكومية عبر مسارات الملتقى المختلفة بجانب بجانب منطقة القصيم التي تشارك كضيف شرف بالملتقى.

وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أ.د. فهد بن حمد المغلوث أن الملتقى يجمع نخبة من المختصين الذين يشاركون في مداولات المناسبة وحواراتها بجانب عناصر شبابية من الجنسين من منطقة حائل، مشيرا إلى أن رعاية أمير المنطقة تمثل دفعة حقيقية لنجاح الملتقى، و أشار المغلوث إلى أن جوهر الملتقى يقوم على فكرة ( كن على دراية اليوم حتى لا تخسر غدا) والغاية منه توعوية بالدرجة الأولى عبر أسلوب تفاعلي يهدف إلى رفع الوعي و تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع عبر أساليب وممارسات وقائية يومية لكافة الفئات العمرية مع توفير الحلول العملية والعلمية للتحديات والمواقف الحياتية المفاجئة والخطرة والحرجة.