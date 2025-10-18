جمعية أسر التوحد تطلق عيادة التوحد الافتراضية الأولى في المملكة والوطن العربي

أطلقت جمعية أسر التوحُّد عيادة التوحد الافتراضية التي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي والمرخصة من وزارة الصحة والمتخصصة بتقديم الخدمات الطبية الشاملة للأفراد ذوي اضطراب التوحد على مستوى المملكة.

وتأتي العيادة كأول عيادة توحد افتراضية تواكب توجه وزارة الصحة في استراتيجية الصحة الإلكترونية؛ وتسعى لتسهيل حصول الأفراد ذوي التوحد على حزمة من الخدمات الصحية عبر منظومة واحدة، وفي مناطقهم المختلفة.

حيث تقدم العيادة خدماتها من خلال الاتصال المرئي المتزامن عن بعد، والاتصال الهاتفي عن بعد، وتوفر خدمات الرعاية المنزلية للجلسات التأهيلية، كما أن العيادة وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات دقيقة تدعم قرار الأطباء والأخصائيين.

ومن جانب الخدمات توفر العيادة خدمات التشخيص والجلسات التأهيلية والاستشارات الطبية في مختلف التخصصات للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد بأكثر من 70 طبيب وأخصائي؛ حيث تضم العيادة 8 أقسام بدءًا بقسم التشخيص، وقسم الطب النفسي، وقسم النطق واللغة، وقسم العلاج الوظيفي، وقسم متخصص في تحليل السلوك، وقسم التدخل المبكر، وقسم التغذية، وقسم العلاج الطبيعي.

وتهدف العيادة إلى تسهيل وصول المرضى لخدمات متخصصة في بيئتهم والاستفادة من الخبراء المؤهلين في جميع المناطق وتوسيع نطاق الخدمات والوصول للمزيد من المستفيدين وتحقيق التميُّز في الرعاية الصحية الافتراضية ودعم أسر التوحد بالتوجيه والتأهيل الطبي؛ لتحسين جودة حياتهم وحياة أبنائهم، وتحسين تجربة المريض بمعايير عالية الجودة؛ وفق أفضل الممارسات العلمية في الرعاية الصحية الرقمية

كما يتسع النظام التشغيلي للعيادة لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد في الساعة، تقدم الخدمات إليهم من خلال 200 موعد متاح أسبوعيًا ، تكاملًا تقنيًا بالخدمات الحكومية الصحية لا سيما إدارة المواعيد الطبية مع التقويم الشخصي وتوافر نظام متكامل لتصدير النتائج والتقارير وتمكين الربط بنظام المصادقة الثنائية للدخول الآمن.

من جانبه ذكر سمو رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود :” اليوم نشهد تحقيق أحد أهم مشاريع الجمعية المواكب لرؤية بلادنا الغالية 2030 والذي عملنا على تحقيقه بالتزام وانتظام لسد ثغرات واحتياجات ذوي التوحد الذين لا يستطيعون الوصول للخدمات بكل يُسر وسهولة”.

وأضاف “الآن العيادة بإمكانياتها المتقدمة تخدم كافة الأفراد ذوي التوحد وأسرهم للحصول على الخدمات والمساندة التأهيلية والطبية الشاملة، وتأتي هذه الخطوة استنادًا على دعمنا واهتمامنا وحرصنا الدائم في كل ما يمنح ذوي التوحد فرصة الحصول على جودة حياة أفضل .. فإن كان المكان وبُعده حاجزًا .. قد حلَّت العيادة بمشيئة الله هذه المُعضلة.. السعادة كبيرة والأمل بتحقيق الغاية المنشودة يتزايد .. مشروع جديد ضمن مشاريعنا المُساندة دائمًا وأبدًا لذوي التوحد .. الشكر موصول لفريق العمل الطموح والشركاء الأفاضل .. والحمد لله من قبل ومن بعد ونسأل الله التوفيق والسداد”.

يُذكر بأن عيادة التوحد الافتراضية تنطلق اليوم لتخدم كافة مستفيديها في المملكة.