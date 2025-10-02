جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر

أعلنت جمعية بيتي للإسكان التنموي بمنطقة الرياض عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد حيث تتولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئاسة المجلس استمرارًا لنهج الجمعية في تعزيز دورها التنموي والاجتماعي ودعم جهودها في تمكين الأسر الأشد احتياجًا من الحصول على المسكن الكريم.

ويضم المجلس في تشكيله الجديد عددًا من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في مجالات التنمية والإسكان والعمل المجتمعي وهم البواردي نائبًا للرئيس وسلمان بن حمد بن سعيدان ومهند بن فهد الماضي ومحمود بن عبدالله العامر وهند التويجري وعبدالله النمي.

وأكدت الجمعية أن المجلس الجديد سيسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع نطاق البرامج الإسكانية والتأهيلية التي تقدمها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر ورفع جودة الحياة ويأتي هذا التشكيل امتدادًا لمسيرة الجمعية التي حققت إنجازات نوعية في مجال الإسكان التنموي من خلال برامج التمليك الميسر والترميم والصيانة والتأثيث إضافة إلى بناء وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة.