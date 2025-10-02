Icon

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية Icon الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر Icon انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا Icon وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا Icon فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استمرارًا لنهج الجمعية في تعزيز دورها التنموي والاجتماعي

جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جمعية بيتي للإسكان التنموي بمنطقة الرياض عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد حيث تتولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئاسة المجلس استمرارًا لنهج الجمعية في تعزيز دورها التنموي والاجتماعي ودعم جهودها في تمكين الأسر الأشد احتياجًا من الحصول على المسكن الكريم.

ويضم المجلس في تشكيله الجديد عددًا من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في مجالات التنمية والإسكان والعمل المجتمعي وهم البواردي نائبًا للرئيس وسلمان بن حمد بن سعيدان ومهند بن فهد الماضي ومحمود بن عبدالله العامر وهند التويجري وعبدالله النمي.

وأكدت الجمعية أن المجلس الجديد سيسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع نطاق البرامج الإسكانية والتأهيلية التي تقدمها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر ورفع جودة الحياة ويأتي هذا التشكيل امتدادًا لمسيرة الجمعية التي حققت إنجازات نوعية في مجال الإسكان التنموي من خلال برامج التمليك الميسر والترميم والصيانة والتأثيث إضافة إلى بناء وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد