وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف
أعلنت جمعية بيتي للإسكان التنموي بمنطقة الرياض عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد حيث تتولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئاسة المجلس استمرارًا لنهج الجمعية في تعزيز دورها التنموي والاجتماعي ودعم جهودها في تمكين الأسر الأشد احتياجًا من الحصول على المسكن الكريم.
ويضم المجلس في تشكيله الجديد عددًا من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في مجالات التنمية والإسكان والعمل المجتمعي وهم البواردي نائبًا للرئيس وسلمان بن حمد بن سعيدان ومهند بن فهد الماضي ومحمود بن عبدالله العامر وهند التويجري وعبدالله النمي.
وأكدت الجمعية أن المجلس الجديد سيسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع نطاق البرامج الإسكانية والتأهيلية التي تقدمها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر ورفع جودة الحياة ويأتي هذا التشكيل امتدادًا لمسيرة الجمعية التي حققت إنجازات نوعية في مجال الإسكان التنموي من خلال برامج التمليك الميسر والترميم والصيانة والتأثيث إضافة إلى بناء وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة.