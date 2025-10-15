Icon

خطوات الحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة Icon ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك Icon الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر Icon وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة Icon 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس  Icon ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض Icon فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة Icon إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تأهيل المستفيدات لسوق العمل

جمعية مساعي تطلق برنامج “نماء واكتفاء 9” لتعزيز تمكين المرأة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
جمعية مساعي تطلق برنامج “نماء واكتفاء 9” لتعزيز تمكين المرأة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية برنامج نماء واكتفاء في موسمه التاسع، والذي يهدف إلى تمكين المستفيدات وتزويدهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بدعمٍ من مؤسسة العنقري.

ويُعد البرنامج أحد البرامج التنموية الرائدة ضمن مسارات الجمعية، حيث يضم سلسلة من الدورات التدريبية المعتمدة في مجالات متنوعة تشمل المهارات، وإدارة المشاريع، وفن المكياج الاحترافي، وغيرها من المهارات التي تسهم في رفع كفاءة المشاركات وتوسيع فرص تمكينهن المهني.

قد يهمّك أيضاً
أركان ترفيهية وهدايا في حفل معايدة مساعي لمستفيديها

أركان ترفيهية وهدايا في حفل معايدة مساعي لمستفيديها

مساعي الخيرية تطلق برنامج تنمية المشاريع

مساعي الخيرية تطلق برنامج تنمية المشاريع

التسويق الإلكتروني

وانطلقت أولى الدورات التدريبية بعنوان “التسويق الإلكتروني” بمعدل خمس ساعات تدريبيه والتي تناولت مفاهيم التسويق الرقمي وأدواته الحديثة، وأساليب بناء الهوية التسويقية وإدارة الحملات عبر المنصات الإلكترونية، وسط تفاعل مميز من المستفيدات.

كما تستمر سلسلة الدورات خلال الأسابيع القادمة بدورات متخصصة في إدارة المشاريع وفن المكياج الاحترافي، دعمًا لمسيرة التمكين وبناء القدرات التي تنتهجها الجمعية ضمن برامجها التنموية.

وأكدت جمعية مساعي أن برنامج نماء واكتفاء يأتي امتدادًا لرسالتها في التحول من الرعوية إلى التنموية، من خلال تمكين المرأة السعودية ودعم الأسر محدودة الدخل بالمعرفة والتأهيل، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ البرامج النوعية والمبادرات المجتمعية، سعيًا لبناء أسر مستقرة ومجتمعٍ منتج يسهم في النهضة الوطنية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد