جمعية مساعي تطلق برنامج “نماء واكتفاء 9” لتعزيز تمكين المرأة

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية برنامج نماء واكتفاء في موسمه التاسع، والذي يهدف إلى تمكين المستفيدات وتزويدهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بدعمٍ من مؤسسة العنقري.

ويُعد البرنامج أحد البرامج التنموية الرائدة ضمن مسارات الجمعية، حيث يضم سلسلة من الدورات التدريبية المعتمدة في مجالات متنوعة تشمل المهارات، وإدارة المشاريع، وفن المكياج الاحترافي، وغيرها من المهارات التي تسهم في رفع كفاءة المشاركات وتوسيع فرص تمكينهن المهني.

التسويق الإلكتروني

وانطلقت أولى الدورات التدريبية بعنوان “التسويق الإلكتروني” بمعدل خمس ساعات تدريبيه والتي تناولت مفاهيم التسويق الرقمي وأدواته الحديثة، وأساليب بناء الهوية التسويقية وإدارة الحملات عبر المنصات الإلكترونية، وسط تفاعل مميز من المستفيدات.

كما تستمر سلسلة الدورات خلال الأسابيع القادمة بدورات متخصصة في إدارة المشاريع وفن المكياج الاحترافي، دعمًا لمسيرة التمكين وبناء القدرات التي تنتهجها الجمعية ضمن برامجها التنموية.

وأكدت جمعية مساعي أن برنامج نماء واكتفاء يأتي امتدادًا لرسالتها في التحول من الرعوية إلى التنموية، من خلال تمكين المرأة السعودية ودعم الأسر محدودة الدخل بالمعرفة والتأهيل، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ البرامج النوعية والمبادرات المجتمعية، سعيًا لبناء أسر مستقرة ومجتمعٍ منتج يسهم في النهضة الوطنية.