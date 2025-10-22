جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية نادي الصقور: جولات ميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين
نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم، بأن نظام التجارة العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررًا، جاء ذلك في كلمة له أمام وفود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف.
وأفاد أن نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار، في ظل تصاعد الحروب التجارية وتزايد الحواجز أمام التجارة.
وأحدثت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في يناير صدمة في الأسواق المالية، وأثارت موجة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقال جوتيريش “سلاسل التوريد في حالة اضطراب، والحواجز التجارية آخذة في الازدياد، حيث تواجه بعض الدول الأقل نموًا رسومًا جمركية باهظة تصل إلى (40%)، على الرغم من أنها لا تمثل سوى واحد بالمئة من تدفقات التجارة العالمية”.