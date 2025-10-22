جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم، بأن نظام التجارة العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررًا، جاء ذلك في كلمة له أمام وفود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف.

وأفاد أن نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار، في ظل تصاعد الحروب التجارية وتزايد الحواجز أمام التجارة.

وأحدثت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في يناير صدمة في الأسواق المالية، وأثارت موجة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقال جوتيريش “سلاسل التوريد في حالة اضطراب، والحواجز التجارية آخذة في الازدياد، حيث تواجه بعض الدول الأقل نموًا رسومًا جمركية باهظة تصل إلى (40%)، على الرغم من أنها لا تمثل سوى واحد بالمئة من تدفقات التجارة العالمية”.