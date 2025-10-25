جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده ارتفاع أسعار الذهب في السعودية ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات
اعتقل جهاز الأمن الداخلي في جورجيا 3 مواطنين صينيين في العاصمة تفليس، لمحاولتهم شراء كيلوغرامين من مادة اليورانيوم النووية بطريقة غير مشروعة.
وقال نائب رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا إن المعتقلين الثلاثة كانوا يخططون لشراء اليورانيوم مقابل 400 ألف دولار ونقله إلى الصين عبر روسيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء “إنتر برس” اليوم السبت.
كما أوضح المسؤول الأمني أن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.
فيما ذكرت “إنتر برس” أن ذلك اليورانيوم كان “مادة نووية”، دون أن توضح الدافع وراء عملية الشراء التي خططوا لها.
وكان تأمين المواد النووية المتبقية من عصر الاتحاد السوفيتي، الذي كانت جورجيا عضواً فيه، أحد أكبر المخاوف بعد سقوطه عام 1991. ووقعت عدة حوادث خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية في جورجيا خلال العقود القليلة الماضية، حسب رويترز.
ففي يوليو، ألقت السلطات القبض على مواطن جورجي وآخر تركي، بتهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بطريقة غير مشروعة، في حين بيّن جهاز الأمن الداخلي وقتها أنه كان من الممكن استخدامها لصنع قنبلة مميتة.