حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ بحذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وجاء قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ كالتالي:

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً : حذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية النظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات.

ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنقاذه، كل فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.