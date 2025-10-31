الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ بحذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
وجاء قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ كالتالي:
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً : حذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية النظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات.
ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنقاذه، كل فيما يخصه.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.