قتلى جراء القصف المتبادل

حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

قتل ثلاثة أشخاص في كييف في هجوم روسي بمسيرات، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، الأحد. وكتب كليتشكو على “تليغرام” أنه “بحسب المعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 بجروح بينهم ستة أطفال” في حي ديسنيانسكي في كييف.

بالمقابل، قال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، على تطبيق “تليغرام” إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو.

حرب المسيّرات تشتعل

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بارتفاع عدد المصابين في الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الليل، بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية لكييف في وقت مبكر من صباح الأحد.

وذكرت السلطات على منصة “تليغرام” أنه تم نشر الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأن حطام المسيرات التي تم اعتراضها ألحق أضراراً بالمباني السكنية في عدة مناطق. كما أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن هذه الهجمات على المنصة نفسها.

وقالت الإدارة العسكرية على تطبيق “تليغرام”: “الجميع يتلقون المساعدة الطبية، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

بدوره، أوضح فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف في وقت سابق اليوم الأحد، أن مبنيين سكنيين شاهقين تعرضا لأضرار جراء الهجوم.

ولم يذكر ما إذا كان الهجوم استهدف المبنيين على نحو مباشر أم أن الحطام المتساقط من الصواريخ التي يتم التصدي لها هو الذي سقط عليهما.

ولم يتضح حتى الآن الحجم الكامل للأضرار وحجم الهجوم.

