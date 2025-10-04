Icon

حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

اندلع حريق في مستشفى بمدينة زاربروكن الألمانية، نتج عنه إصابة نحو 20 شخصًا بجروح.

حريق بمستشفى في ألمانيا

وأوضح متحدث باسم مدينة زاربروكن أن الحريق شب في غرفة أحد المرضى بالطابق الأول من المبنى الرئيسي، وأُخْلِي المبنى الرئيسي بالكامل، واضطر نحو 100 شخص إلى مغادرته، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة، مشيرًا إلى أن المبنى لم يعد صالحًا للاستخدام بصورة كاملة بسبب الأضرار الناتجة عن الحريق.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق لاحقًا، وشارك في العملية نحو 130 عنصرًا من فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني.

