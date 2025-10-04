موجة غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية في تبوك حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226 عامًا من اكتشافها إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة ترامب لوقف القصف ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا ارتفاع التضخم في تركيا لأول مرة منذ 16 شهرًا طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق نوء الصرفة يطل على السعودية.. اعتدال الأجواء تدريجيًا بعد القيظ وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
اندلع حريق في مستشفى بمدينة زاربروكن الألمانية، نتج عنه إصابة نحو 20 شخصًا بجروح.
وأوضح متحدث باسم مدينة زاربروكن أن الحريق شب في غرفة أحد المرضى بالطابق الأول من المبنى الرئيسي، وأُخْلِي المبنى الرئيسي بالكامل، واضطر نحو 100 شخص إلى مغادرته، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة، مشيرًا إلى أن المبنى لم يعد صالحًا للاستخدام بصورة كاملة بسبب الأضرار الناتجة عن الحريق.
وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق لاحقًا، وشارك في العملية نحو 130 عنصرًا من فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني.