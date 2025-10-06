حريق بمستشفى يصيب 6 أشخاص بالهند

لقي ستة أشخاص مصرعهم، جراء اندلاع حريق في مستشفى بولاية راجستان غرب الهند.

حريق في الهند

وبينت السلطات الهندية أن حريقًا اندلع في وقت متأخر من الليل بمستشفى ساواي مان سينغ الواقعة بالولاية، أدى إلى وفاة ستة مرضى، مشيرةً إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب وراء اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي.

يُذكر أن 11 مريضًا كانوا داخل وحدة العناية المركزة عندما اندلع الحريق، وتم إنقاذ خمسة مرضى منهم، لكنهم لا يزالون تحت الرعاية.