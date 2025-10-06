حريق بمستشفى يصيب 6 أشخاص بالهند معجم الدرعية إصدار جديد في كتاب الرياض 2025 رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات
لقي ستة أشخاص مصرعهم، جراء اندلاع حريق في مستشفى بولاية راجستان غرب الهند.
وبينت السلطات الهندية أن حريقًا اندلع في وقت متأخر من الليل بمستشفى ساواي مان سينغ الواقعة بالولاية، أدى إلى وفاة ستة مرضى، مشيرةً إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب وراء اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي.
يُذكر أن 11 مريضًا كانوا داخل وحدة العناية المركزة عندما اندلع الحريق، وتم إنقاذ خمسة مرضى منهم، لكنهم لا يزالون تحت الرعاية.