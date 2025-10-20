Icon

حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير Icon أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات Icon المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون Icon تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت Icon انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين Icon السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني Icon هيئة الإحصاء توقع 6 مذكرات تعاون في الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات Icon الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد Icon لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت Icon ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا Icon

حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٥ مساءً
حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “غير ذلك” وكتابة مصدر الدخل “برنامج تمهير”، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

الاستعلام عن الدعم

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

