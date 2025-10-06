Icon

المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو Icon الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة Icon حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع  Icon سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية Icon قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية Icon إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات Icon مسام ينزع 1.319 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان Icon الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا Icon أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٨ مساءً
حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال حساب المواطن إنه لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين، ويتم تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة وهي قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، عدد العمالة المنزلية.

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري

حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري

حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية

حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

الاستعلام عن الدعم

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95
أخبار رئيسية

3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن...

أخبار رئيسية
آلية تقييم الأصول في حساب المواطن
السعودية اليوم

آلية تقييم الأصول في حساب المواطن

السعودية اليوم
تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن
السعودية اليوم

تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب...

السعودية اليوم
توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم...

أخبار رئيسية
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين
أخبار رئيسية

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله
السعودية اليوم

حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على...

السعودية اليوم