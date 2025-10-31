حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر

قال حساب المواطن إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر.

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: