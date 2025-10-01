حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله

قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط جوجل تعزز محرك بحثها بأدوات ذكاء اصطناعي بصرية انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17 رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد
قال حساب المواطن إنه يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://portal.ca.gov.s
وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.
كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.