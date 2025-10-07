حملة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في الشمالية

Icon

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤١ مساءً
المواطن - واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، الحملة الرقابية المشتركة الموجهة والمكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ في المنطقة، والتي تستمر مدة (30) يومًا، بمشاركة (27) مختصًا في مجالات الرقابة، وتشمل الحملة (36) مسلخًا وسوقًا للنفع العام في مدينة عرعر ومحافظات المنطقة.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الرقابة على تراخيص وسجلات الأنشطة الزراعية والبيطرية والغذائية والتجارية، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في تعزيز سلامة المنتجات وحماية المستهلك.

وتشارك في تنفيذ الحملة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها المركز الوطني “وقاء”، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، في إطار التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود الرقابية والتوعوية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس بندر بن صالح الهديه أن الحملة تأتي امتدادًا للجهود المشتركة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان سلامة الغذاء والمنتجات الحيوانية، مشيدًا بتعاون الجهات المشاركة الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وتحقيق نتائج ملموسة في الميدان.

