حملة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في الشمالية ولي عهد البحرين يستقبل فيصل بن فرحان قمر الحصاد النادر.. أول قمر عملاق في 2025 يزين سماء السعودية رينارد يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا غدًا غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، الحملة الرقابية المشتركة الموجهة والمكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ في المنطقة، والتي تستمر مدة (30) يومًا، بمشاركة (27) مختصًا في مجالات الرقابة، وتشمل الحملة (36) مسلخًا وسوقًا للنفع العام في مدينة عرعر ومحافظات المنطقة.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الرقابة على تراخيص وسجلات الأنشطة الزراعية والبيطرية والغذائية والتجارية، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في تعزيز سلامة المنتجات وحماية المستهلك.
وتشارك في تنفيذ الحملة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها المركز الوطني “وقاء”، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، في إطار التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود الرقابية والتوعوية.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس بندر بن صالح الهديه أن الحملة تأتي امتدادًا للجهود المشتركة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان سلامة الغذاء والمنتجات الحيوانية، مشيدًا بتعاون الجهات المشاركة الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وتحقيق نتائج ملموسة في الميدان.