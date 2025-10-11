درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ39 مئوية والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية، موضحًا أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 9 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 39، المدينة المنورة وينبع 38، جدة والدمام وبريدة وجازان 35 درجة مئوية، مضيفا أن “تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وحائل 34، نجران وسكاكا 31، عرعر 30، الباحة 26، أبها 25 درجة مئوية”.

وأضاف “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 9، أبها 13، الباحة 15، حائل وتبوك 19، المجمعة ووادي الدواسر 20، الرياض 22، الأحساء 25، جدة والمدينة المنورة والدمام 26، مكة المكرمة 28 درجة مئوية”.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، وعلى منطقة تبوك.