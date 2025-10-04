رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي معرض الدفاع العالمي 2026.. تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أسلحة وذخائر و10 كائنات فطرية بمحمية الملك عبدالعزيز شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير أمطار على منطقة جازان
رصدت “واس” مساء اليوم فعاليات الليلة الدولية لرصد القمر في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، في حدث سنوي يهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مراقبة القمر، والتعرف على تفاصيله المدهشة، وتعزيز الوعي بعلوم الفضاء والفلك.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن أنظار العالم وهواة الفلك تتجه في هذه الليلة نحو السماء ضمن المبادرة العالمية التي ترعاها “ناسا”، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تعميق ارتباط الجمهور بالقمر وتشجيعهم على تأمل تضاريسه الفريدة.
وأفاد أن هذه الليلة تُعدّ فرصة مثالية للرصد الفلكي، إذ يكون القمر في طور “الأحدب المتزايد”، ما يتيح رؤية معظم سطحه مضاءً، إذ تُبرز تفاصيل الفوهات والجبال بظلالها الطويلة والواضحة.
وبيّن أنه يمكن رصد القمر بمختلف الوسائل، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير الثنائية أو التلسكوبات، بل حتى من
خلال التصوير الفوتوغرافي، حيث يكون القمر خلال هذه الليلة في مرحلته التي تسبق اكتماله بدرًا بعدة أيام.