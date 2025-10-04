رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء

رصدت “واس” مساء اليوم فعاليات الليلة الدولية لرصد القمر في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، في حدث سنوي يهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مراقبة القمر، والتعرف على تفاصيله المدهشة، وتعزيز الوعي بعلوم الفضاء والفلك.

رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن أنظار العالم وهواة الفلك تتجه في هذه الليلة نحو السماء ضمن المبادرة العالمية التي ترعاها “ناسا”، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تعميق ارتباط الجمهور بالقمر وتشجيعهم على تأمل تضاريسه الفريدة.

وأفاد أن هذه الليلة تُعدّ فرصة مثالية للرصد الفلكي، إذ يكون القمر في طور “الأحدب المتزايد”، ما يتيح رؤية معظم سطحه مضاءً، إذ تُبرز تفاصيل الفوهات والجبال بظلالها الطويلة والواضحة.

وبيّن أنه يمكن رصد القمر بمختلف الوسائل، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير الثنائية أو التلسكوبات، بل حتى من

خلال التصوير الفوتوغرافي، حيث يكون القمر خلال هذه الليلة في مرحلته التي تسبق اكتماله بدرًا بعدة أيام.