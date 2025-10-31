Icon

“روش السعودية” ووزارة الصحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحوث السريرية والأدلة العلمية

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٤ مساءً
"روش السعودية" ووزارة الصحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحوث السريرية والأدلة العلمية
المواطن - فريق التحرير

وقعت شركة روش العربية السعودية المحدودة، ووزارة الصحة، مذكرة تفاهم استراتيجية؛ تستهدف تعزيز منظومة البحوث السريرية وتوليد الأدلة العلمية ورفع كفاءة الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، الذي ترعاه وزارة الصحة، ويقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتوسيع وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة عبر بناء بيئة علمية وفكرية متطورة تسهم في تنمية قدرات الكوادر الصحية وتمكينهم من الريادة في مجال البحوث السريرية، كما تركّز على توسيع حضور روش في مجال البحوث السريرية من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة ومبادرات للتطوير المهني المستمر، بالإضافةً إلى الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة لدعم البحوث السريرية وتوليد الأدلة العلمية داخل مرافق وزارة الصحة.
وأوضح مدير عام شركة روش العربية السعودية المحدودة الدكتور عبدالرحمن صبرا، أن البحوث السريرية وتوليد الأدلة العلمية تعد ركيزة أساسية لمستقبل الرعاية الصحية في المملكة، مشيرًا إلى أن “هذه الشراكة مع وزارة الصحة تمثل خطوة مهمة في مسيرة التزامنا بتوطين الابتكار وتعزيز مهارات الكوادر الصحية الوطنية، بما يضمن تمكين المرضى من الحصول على أحدث العلاجات وأكثرها فاعلية، ونحن فخورون بالمشاركة في بناء إطار مستدام للتميّز البحثي”.
وتتضمن مذكرة التفاهم خمسة مجالات للتعاون تضم، إعداد خارطة طريق للبحوث السريرية من خلال تطوير خطة استراتيجية شاملة لتأسيس القدرات البحثية في مرافق وزارة الصحة، وبناء القدرات عبر ترشيح جهة تدريبية معتمدة لتقديم برامج تدريب متخصصة وتطوير مهني مستمر في مجالات البحوث السريرية وتوليد الأدلة.
كما تشمل مجالات التعاون، تقييم الفجوات من خلال إجراء تقييم شامل لقدرات ومرافق البحوث السريرية في 20 مستشفى تابعًا للوزارة.
وستواكب الشراكة بين ” روش” والوزارة أحدث التقنيات في منظومة البحث الصحي السعودية.

