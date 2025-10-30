Icon

روش والتخصصات الصحية تبرمان مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير الكفاءات المهنية

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٥ مساءً
روش والتخصصات الصحية تبرمان مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير الكفاءات المهنية
المواطن - فريق التحرير

أبرمت شركة روش العربية السعودية المحدودة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مذكرة تفاهم استراتيجية؛ تهدف إلى بناء إطار وطني مستدام لاعتماد الكفاءات المهنية في البحوث السريرية بالمملكة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، الذي ترعاه وزارة الصحة، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتوحّد هذه الشراكة بين خبرة روش العالمية في التجارب السريرية، ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بصفتها الجهة التنظيمية للممارسات المهنية الصحية، من أجل تعزيز جودة البحث السريري وتوحيد التدريب المهني وتطوير الكفاءات المطلوبة للعاملين الصحيين في مجال الأبحاث.

وقال مدير عام شركة روش العربية السعودية المحدودة الدكتور عبدالرحمن صبرا: “إن الشراكة بين روش وبين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تمثل خطوة جوهرية نحو الارتقاء بمعايير البحث السريري في المملكة، ومن خلال اعتماد البرامج التدريبية وإنشاء سجل وطني للمهنيين المعتمدين؛ نؤكد التزامنا بتعزيز جودة البحوث السريرية وتوليد الأدلة الواقعية التي تُسهم في تطوير الرعاية الصحية”.

3 مجالات رئيسية للتعاون

وتتضمن مذكرة التفاهم ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون هي، تطوير الكفاءات والاعتماد المهني من خلال إنشاء آلية لاعتماد البرامج التدريبية والشهادات المهنية في البحوث السريرية وفق لوائح الهيئة، إلى جانب تطوير معايير الكفاءة المطلوبة لأدوار البحث السريري وفق المعايير الوطنية، وتأسيس سجل مهني للعاملين الصحيين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة في البحث السريري.

كما تشمل مجالات التعاون تحسين الجودة وتبادل الممارسات المثلى، حيث سيتم تطوير أطر عمل لتحسين جودة تنفيذ البحوث السريرية على المستوى الوطني، وتبادل الخبرات في إدارة التجارب السريرية لتحقيق نتائج أفضل، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة في مجال الأبحاث السريرية.
ويركز المجال الثالث لمذكرة التفاهم على دعم توليد الأدلة الواقعية، من خلال دعم وتسهيل جهود توليد الأدلة الواقعية باستخدام البيانات السريرية لتوجيه قرارات وسياسات الرعاية الصحية في المملكة.

ويأتي إبرام مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين شركة روش العربية السعودية المحدودة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز معايير البحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية في مجال التجارب السريرية بالمملكة.

روش والصحة القابضة توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير البحوث السريرية والابتكار الرقمي الصحي
روش والصحة القابضة توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية...

