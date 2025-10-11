زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته (5) درجات على مقياس ريختر المناطق الوسطى من باكستان اليوم.

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال وقع على عمق (50) كيلومترًا في منطقة “ليّه” بإقليم البنجاب، مشيرًا إلى أن سكان المناطق التي ضربها الزلزال أجبروا على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية.

ولم يذكر المركز أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.