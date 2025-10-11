زلزال بقوة 5 درجات يضرب باكستان

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
ضرب زلزال بلغت قوته (5) درجات على مقياس ريختر المناطق الوسطى من باكستان اليوم.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال وقع على عمق (50) كيلومترًا في منطقة “ليّه” بإقليم البنجاب، مشيرًا إلى أن سكان المناطق التي ضربها الزلزال أجبروا على الخروج من منازلهم تحسبًا لوقوع هزة ارتدادية.
ولم يذكر المركز أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.