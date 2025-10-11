Icon

في شرق روسيا

زلزال عنيف بقوة 5.8 درجات يضرب منطقة كامتشاتكا

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
زلزال عنيف بقوة 5.8 درجات يضرب منطقة كامتشاتكا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض في تقرير له، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

يُذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا تعرضت خلال العام الحالي للعديد من الهزات الأرضية، كان أقواها زلزال بلغت شدته 7.4 درجات في 20 يوليو 2025، تسبب في موجات تسونامي.

