زلزال عنيف بقوة 5.8 درجات يضرب منطقة كامتشاتكا

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض في تقرير له، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
يُذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا تعرضت خلال العام الحالي للعديد من الهزات الأرضية، كان أقواها زلزال بلغت شدته 7.4 درجات في 20 يوليو 2025، تسبب في موجات تسونامي.