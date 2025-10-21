ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025 سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث
أُودع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سجن “لاسانتيه” في باريس، ليصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
وصدر الحكم بسجنه خمس سنوات، فيما طعن ساركوزي في الإدانة مؤكدًا براءته، وقدّم طلبًا لإطلاق سراحه الفوري بانتظار قرار محكمة الاستئناف.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في فرنسا، إذ عدها البعض استهدافًا سياسيًّا، بينما رأى آخرون أنها تأكيد لاستقلال القضاء.