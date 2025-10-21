ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

أُودع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سجن “لاسانتيه” في باريس، ليصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

ساركوزي يدخل السجن

وصدر الحكم بسجنه خمس سنوات، فيما طعن ساركوزي في الإدانة مؤكدًا براءته، وقدّم طلبًا لإطلاق سراحه الفوري بانتظار قرار محكمة الاستئناف.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في فرنسا، إذ عدها البعض استهدافًا سياسيًّا، بينما رأى آخرون أنها تأكيد لاستقلال القضاء.