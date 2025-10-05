4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد
سلَّم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، اليوم، شحنة من اللحوم المقدمة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وعددها (20) ألف ذبيحة، وزعت على المحتاجين في عدد من المحافظات الأردنية تحت إشراف لجان مشتركة من عدد من القطاعات الحكومية في البلاد.
ويهدف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، إلى تسهيل أداء نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة والوصية نيابة عن الحجاج أو غيرهم ممن يرغبون بذلك، عبر توزيع اللحوم على الفقراء داخل الحرم، ونقل الفائض إلى المستحقين في أكثر من (25) دولة.