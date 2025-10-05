سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن

سلَّم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، اليوم، شحنة من اللحوم المقدمة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وعددها (20) ألف ذبيحة، وزعت على المحتاجين في عدد من المحافظات الأردنية تحت إشراف لجان مشتركة من عدد من القطاعات الحكومية في البلاد.

ويهدف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، إلى تسهيل أداء نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة والوصية نيابة عن الحجاج أو غيرهم ممن يرغبون بذلك، عبر توزيع اللحوم على الفقراء داخل الحرم، ونقل الفائض إلى المستحقين في أكثر من (25) دولة.