Icon

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن Icon سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن Icon مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي Icon جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة Icon ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى Icon يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات Icon الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة Icon تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا Icon الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين Icon الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ مساءً
سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سلَّم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، اليوم، شحنة من اللحوم المقدمة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وعددها (20) ألف ذبيحة، وزعت على المحتاجين في عدد من المحافظات الأردنية تحت إشراف لجان مشتركة من عدد من القطاعات الحكومية في البلاد.

ويهدف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، إلى تسهيل أداء نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة والوصية نيابة عن الحجاج أو غيرهم ممن يرغبون بذلك، عبر توزيع اللحوم على الفقراء داخل الحرم، ونقل الفائض إلى المستحقين في أكثر من (25) دولة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تسلّم موريتانيا كمية من لحوم الهدي والأضاحي

السعودية تسلّم موريتانيا كمية من لحوم الهدي والأضاحي

الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُمكّن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونيًّا

الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُمكّن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونيًّا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد