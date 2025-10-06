سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات
دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا جميع المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق التركية خلال الأيام الجارية.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” إن مديرية الأرصاد الجوية التركية أصدرت اليوم تحذيراً بالرمز البرتقالي (الخطير) يشمل مدينة تشاناك قلعة، نتيجة توقعات بحدوث ظروف جوية غير مستقرة.
وأضافت السفارة أن التحذيرات تمتد ليوم غدٍ 7 أكتوبر لتشمل أربع مقاطعات إضافية هي: تشاناك قلعة، وباليكسير، وإزمير، وأيدين، مشيرة إلى أن هذه المناطق قد تتعرض لهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة خلال الفترة القادمة.
واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، والالتزام بإجراءات السلامة، مع الدعوة إلى التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ أو حاجة للمساعدة.