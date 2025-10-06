Icon

سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٩ مساءً
سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس
المواطن - فريق التحرير

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا جميع المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق التركية خلال الأيام الجارية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” إن مديرية الأرصاد الجوية التركية أصدرت اليوم تحذيراً بالرمز البرتقالي (الخطير) يشمل مدينة تشاناك قلعة، نتيجة توقعات بحدوث ظروف جوية غير مستقرة.

وأضافت السفارة أن التحذيرات تمتد ليوم غدٍ 7 أكتوبر لتشمل أربع مقاطعات إضافية هي: تشاناك قلعة، وباليكسير، وإزمير، وأيدين، مشيرة إلى أن هذه المناطق قد تتعرض لهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة خلال الفترة القادمة.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، والالتزام بإجراءات السلامة، مع الدعوة إلى التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ أو حاجة للمساعدة.

