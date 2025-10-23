سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بزيارة رسمية إلى دولة قطر، ترأس خلالها مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اجتماع اللجنة الإعلامية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

وعقد معاليه خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات.

وزير الإعلام يزور قطر

كما قام، معالي وزير الإعلام بزيارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، ولا سيما التجربة القطرية الإعلامية المتميزة خلال استضافة كأس العالم، والاستفادة منها في التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034.

والتقى معاليه عددًا من المسؤولين والإعلاميين في دولة قطر، في إطار تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي.

وأكد معالي وزير الإعلام، خلال اللقاءات عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودور الإعلام في تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.