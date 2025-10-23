Icon

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% Icon فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا Icon حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية Icon أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي Icon سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات Icon إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان Icon ⁧استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك Icon المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر Icon أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة Icon صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة Icon

ترأس وفد السعودية في اجتماع اللجنة الإعلامية

سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٥ مساءً
سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات
المواطن - واس

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بزيارة رسمية إلى دولة قطر، ترأس خلالها مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اجتماع اللجنة الإعلامية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

وعقد معاليه خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات.

كما قام، معالي وزير الإعلام بزيارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، ولا سيما التجربة القطرية الإعلامية المتميزة خلال استضافة كأس العالم، والاستفادة منها في التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034.

والتقى معاليه عددًا من المسؤولين والإعلاميين في دولة قطر، في إطار تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي.

وأكد معالي وزير الإعلام، خلال اللقاءات عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودور الإعلام في تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

