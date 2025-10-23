أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة
قام معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بزيارة رسمية إلى دولة قطر، ترأس خلالها مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اجتماع اللجنة الإعلامية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.
وعقد معاليه خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات.
كما قام، معالي وزير الإعلام بزيارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، ولا سيما التجربة القطرية الإعلامية المتميزة خلال استضافة كأس العالم، والاستفادة منها في التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034.
والتقى معاليه عددًا من المسؤولين والإعلاميين في دولة قطر، في إطار تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي.
وأكد معالي وزير الإعلام، خلال اللقاءات عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودور الإعلام في تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.