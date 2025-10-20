سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة، بحضور ممثلين من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ويتولى المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع، تسلم محطات التحلية من الشركات المنفذة وتركيبها في مواقع حيوية بقطاع غزة، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى ( 300) ألف فرد في محافظتي خان يونس والوسطى.

وأشاد ممثلو المنظمات الأممية والدولية العاملة في القطاع بهذا المشروع الإنساني الحيوي ودوره المهم في دعم قطاع المياه والإصحاح البيئي وتحسين جودة الحياة في غزة.

من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- على المساعدات الإنسانية الجليلة المقدمة لهم، مبرزين أهمية المشروع في إمدادهم بالمياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.