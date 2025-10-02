فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟ برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17 مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية في شرق أفغانستان، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في أفغانستان.
واشتملت المساعدات على (2.000) حقيبة إيوائية، و(2.000) خيمة، و(10.000) بطانية، و(2.000) حقيبة أدوات طبخ.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.