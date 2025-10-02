Icon

سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية في شرق أفغانستان، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في أفغانستان.

واشتملت المساعدات على (2.000) حقيبة إيوائية، و(2.000) خيمة، و(10.000) بطانية، و(2.000) حقيبة أدوات طبخ.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.

