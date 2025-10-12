سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.100) سلة غذائية في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (1.100) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.