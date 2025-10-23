سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟ ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي “المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (213) سلة غذائية للاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى مخيم لواء باباجان بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها (1.278) فردًا بواقع (213) أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2025م.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.