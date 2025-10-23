سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (213) سلة غذائية للاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى مخيم لواء باباجان بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها (1.278) فردًا بواقع (213) أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.