شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٦ مساءً
شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح شقيقان في كسب نحو 335 ألف ريال من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل، وذلك بعد مشاركتهما في المزاد للعام الثاني على التوالي.
وأبدى الطاروح حمد محمد المري سعادته الغامرة ببيع شاهين فرخ بمبلغ (180) ألف ريال، في الليلة الـ 16 من ليالي المزاد، موضحًا أن هذه المشاركة هي الأولى له، بينما شارك شقيقه عويض العام الماضي بشاهين فرخ، وتم بيعه عبر منصة مزاد نادي الصقور السعودي بمبلغ (155) ألف ريال، ليبلغ إجمالي ما باعه هو وشقيقه (335) ألف ريال.


وأوضح حمد المري أنه نجح في طرح الصقر بعد ثلاث محاولات استغرقت منه قرابة نصف ساعة، مثمنًا الدعم الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للطواريح في جميع أنحاء المملكة، المتمثل في توفير تسهيلات النقل إلى مقر المزاد، والسكن، وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النادي نجح في تحفيز الطواريح للاستمرار في هوايتهم التراثية.
وكان حمد المري نجح بمعاونة شقيقه عويض محمد المري وجابر صالح المري وعلي هادي المري في طرح شاهين فرخ قرب مركز حرض، التابع لمحافظة الأحساء، طوله 15 إنشًا، وعرضه 15 إنشًا ونصف الإنش راهي، ووزنه 1020 جرامًا، وتم بيعه بمبلغ (180) ألف ريال.

