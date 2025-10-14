Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٥ مساءً
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزّهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا...

السعودية اليوم