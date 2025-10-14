ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وظائف شاغرة في فروع قطار سار رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزّهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.