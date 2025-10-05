ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (40) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.