Icon

غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات Icon ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي Icon إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية Icon ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير Icon الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة Icon طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات مغاسل الموتى Icon مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين العناية الدينية والتطوير العمراني Icon التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع Icon قصة تؤكد أهمية مصداقية المؤثرين على مواقع التواصل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢١ مساءً
ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكّدت القوات، أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
السديس: نتائج مثمرة وعمل دؤوب بمحمية الإمام عبدالعزيز

السديس: نتائج مثمرة وعمل دؤوب بمحمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن مخالف للتخييم دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن مخالف للتخييم دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد