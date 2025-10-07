غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات ضبط مواطن رعي 10 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات مغاسل الموتى مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين العناية الدينية والتطوير العمراني التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع قصة تؤكد أهمية مصداقية المؤثرين على مواقع التواصل
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت القوات، أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.