ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٣ مساءً
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (100) رأس من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الغنم غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

