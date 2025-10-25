ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (100) رأس من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الغنم غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.