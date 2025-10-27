ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي “تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.