لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص

ضبط 3 مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٠ مساءً
ضبط 3 مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
المواطن - فريق التحرير

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، بحوزتهم (3) بنادق هوائية و(740) ذخيرة منوعة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

