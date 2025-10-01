انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17 رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين علاج جديد يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”.
وتُمكن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني، حيث يستمر حتى يوم غد الخميس 2 أكتوبر.
ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.