طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”.

وتُمكن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني، حيث يستمر حتى يوم غد الخميس 2 أكتوبر.

ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.