Icon

انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة Icon أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء  Icon لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا Icon أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17 Icon رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين Icon علاج جديد يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق  Icon سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”.

وتُمكن منصة أبشر الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني، حيث يستمر حتى يوم غد الخميس 2 أكتوبر.

قد يهمّك أيضاً
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر منصة أبشر

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر منصة أبشر

طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين

طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين

ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد