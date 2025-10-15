طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

نوهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وتابعت أن الوصول إلى الخدمة يكون بدخول منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.