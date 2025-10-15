Icon

ولي العهد يعلن إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة Icon خطوات الحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة Icon ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك Icon الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر Icon وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة Icon 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس  Icon ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض Icon فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة Icon إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نوهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

قد يهمّك أيضاً
المرور: طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة و4 خطوات للاشتراك

المرور: طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة و4 خطوات للاشتراك

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

وتابعت أن الوصول إلى الخدمة يكون بدخول منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد