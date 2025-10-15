طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

ولي العهد يعلن إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة خطوات الحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة
نوهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم الأربعاء.
وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن طرح المزاد يتم عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وتابعت أن الوصول إلى الخدمة يكون بدخول منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.