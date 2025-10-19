طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا

كشفت دراسة ألمانية عن إمكانية تحسين فاعلية دواء “تاموكسيفين” المستخدم في علاج سرطان الثدي لدى النساء الأصغر سنًّا اللواتي لا يستجبن جيدًا للعلاج التقليدي.

وأوضح الباحثون أن فعالية الدواء تعتمد على تحويله في الجسم إلى مركب يُسمى “زد-إندوكسيفين” عبر إنزيم محدد، إلا أن انخفاض مستويات هذا الإنزيم لدى بعض المريضات يضعف تأثير العلاج.

وأظهرت الدراسة، التي شملت 235 مريضة في المراحل المبكرة من المرض، أن إعطاء مركب “زد-إندوكسيفين” التكميلي يعزز فاعلية “تاموكسيفين” دون زيادة في الآثار الجانبية.

وأكد قائد فريق البحث ماتياس شواب أن النتائج تمثل “حلًا فعّالًا لمشكلة طويلة الأمد تتعلق بانخفاض استجابة بعض المريضات للعلاج”.