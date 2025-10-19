ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى دراية 2 بأكثر من 30 ورشة عمل نجم الشِّعْرَى اليَمانِيَّة يتلألأ بألوان متعددة فجر غد الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد
كشفت دراسة ألمانية عن إمكانية تحسين فاعلية دواء “تاموكسيفين” المستخدم في علاج سرطان الثدي لدى النساء الأصغر سنًّا اللواتي لا يستجبن جيدًا للعلاج التقليدي.
وأوضح الباحثون أن فعالية الدواء تعتمد على تحويله في الجسم إلى مركب يُسمى “زد-إندوكسيفين” عبر إنزيم محدد، إلا أن انخفاض مستويات هذا الإنزيم لدى بعض المريضات يضعف تأثير العلاج.
وأظهرت الدراسة، التي شملت 235 مريضة في المراحل المبكرة من المرض، أن إعطاء مركب “زد-إندوكسيفين” التكميلي يعزز فاعلية “تاموكسيفين” دون زيادة في الآثار الجانبية.
وأكد قائد فريق البحث ماتياس شواب أن النتائج تمثل “حلًا فعّالًا لمشكلة طويلة الأمد تتعلق بانخفاض استجابة بعض المريضات للعلاج”.