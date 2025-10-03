Icon

عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي Icon 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني Icon ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا Icon غدًا الليلة الدولية لرصد القمر Icon تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي Icon المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يشارك الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، حتى (11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.

ويستعرض الأمن العام لزوّار الجناح، التقنيات والأنظمة والمركبات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتجهيزات الميدانية، وتقديم عروض للهجانة وفرضيات للوسائل الأمنية الحية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، لإبراز حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والخدمي، والتعريف بأدوار الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وتقديم الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات الترجمة لغير الناطقين بالعربية.

