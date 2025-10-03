عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي

يشارك الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، حتى (11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.

ويستعرض الأمن العام لزوّار الجناح، التقنيات والأنظمة والمركبات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتجهيزات الميدانية، وتقديم عروض للهجانة وفرضيات للوسائل الأمنية الحية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، لإبراز حلولها الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والخدمي، والتعريف بأدوار الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وتقديم الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات الترجمة لغير الناطقين بالعربية.