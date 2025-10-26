علاج جديد يقي مرضى السكري من فقدان البصر

تمكَّن فريق من العلماء البريطانيين من ابتكار علاج دوائي جديد يمكن أن يحمي مرضى السكري من فقدان البصر، وهو أحد أخطر المضاعفات المرتبطة بالمرض حول العالم، إذ يفقد مئات الآلاف، وربما الملايين، قدرتهم على الرؤية سنويًا بسبب التأثيرات المتقدمة لمرض السكري.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة إيفننج ستاندرد البريطانية، واطلعت عليه العربية نت، فإن دراسة طبية حديثة توصلت إلى علاج محتمل يساعد في إبطاء أو منع تدهور الرؤية لدى المصابين بالسكري.

استهداف الضرر المبكر للعين

أجرت الدراسة جامعة كوينز بلفاست بتمويل من جمعية السكري في بريطانيا، وكشفت النتائج أن استهداف التلف المبكر في شبكية العين قبل وصوله إلى مرحلة يصعب علاجها، يُعد نهجًا واعدًا لإبطاء أو منع فقدان البصر تمامًا.

وأشرف على البحث البروفيسور تيم كورتيس والدكتورة جوسي أوغسطين من معهد ويلكوم-وولفسون للطب التجريبي في جامعة كوينز، بمشاركة فريق من الباحثين من كلية كينجز كوليدج لندن وكلية ميدواي للصيدلة والجامعة الطبية في ساوث كارولينا.

يُعدّ اعتلال الشبكية السكري أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر لدى البالغين المصابين بالسكري، إذ يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والخلايا العصبية في شبكية العين، وهي الجزء المسؤول عن استقبال الضوء ومعالجة الرؤية.

وبدون علاج مبكر، يتطور هذا التلف تدريجيًا إلى ضعف شديد في البصر أو العمى الدائم.

مرض يبدأ بصمت

قال البروفيسور كورتيس: “غالبًا ما يبدأ اعتلال الشبكية السكري دون أي أعراض، حيث يحدث تلف مبكر في الخلايا العصبية والأوعية الدموية قبل أن يلاحظ المرضى أي مشكلات في الرؤية.”

وأضاف: “العلاجات الحالية تركز عادة على المراحل المتقدمة من المرض، بعد حدوث ضرر كبير يكون غالبًا غير قابل للإصلاح. أما دراستنا فهدفت إلى معرفة ما إذا كان التدخل الدوائي المبكر يمكن أن يوقف المرض قبل أن يؤدي إلى فقدان خطير للبصر.”

يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تطوير علاج وقائي مبكر لاعتلال الشبكية السكري، مما يفتح الباب أمام حماية الملايين من المصابين بالسكري من خطر العمى التدريجي، ويسهم في تحسين جودة حياتهم واستقلاليتهم على المدى الطويل.