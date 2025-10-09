علامات مبكرة في الذراعين والساقين تكشف عن بداية الخرف

يحذر الأطباء من بعض العلامات المبكرة في الذراعين والساقين قد تكون علامة ومؤشر على بداية الإصابة بمرض الخرف.

وتفصيلاً، حذّر الطبيب البريطاني يوهانس أوس من علامات جسدية مبكرة قد تشير إلى بداية الإصابة بالخرف، حتى قبل ظهور مشكلات الذاكرة المعتادة، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يساعد في وضع خطة علاجية فعالة لتخفيف حدة الأعراض وتحسين جودة الحياة.

علامات مبكرة للخرف

وأوضح الطبيب أن الخرف يؤثر تدريجيًا على وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتفكير والكلام والانفعالات، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض الجسدية قد تظهر في الأطراف والعضلات قبل فقدان الذاكرة، خصوصًا في حالات خرف مرض باركنسون.

وأضاف أوس أن من المؤشرات الجسدية المبكرة التي تستدعي الانتباه: المشي غير المتزن، الارتباك أو التعثر المتكرر، صعوبة التنسيق الحركي، وارتعاش أو تيبس في الذراعين والساقين، مشددًا على أهمية مراجعة الطبيب فور ملاحظة هذه العلامات لتقييم الحالة بشكل شامل.

وتابع أن بعض عوامل الخطر لا يمكن تجنبها مثل التقدم في العمر، في حين يمكن الحد من أخرى عبر ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين وتقليل الدهون والسكريات.

ووفقًا لدراسة أجرتها جمعية الزهايمر البريطانية، فإن شخصًا واحدًا فقط من كل ثلاثة يسعى لاستشارة الطبيب خلال الشهر الأول من ملاحظته أعراض الخرف، مما يؤخر فرص الاكتشاف المبكر والعلاج الفعّال.