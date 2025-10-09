علامات مبكرة في الذراعين والساقين تكشف عن بداية الخرف

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
يحذر الأطباء من بعض العلامات المبكرة في الذراعين والساقين قد تكون علامة ومؤشر على بداية الإصابة بمرض الخرف.
وتفصيلاً، حذّر الطبيب البريطاني يوهانس أوس من علامات جسدية مبكرة قد تشير إلى بداية الإصابة بالخرف، حتى قبل ظهور مشكلات الذاكرة المعتادة، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يساعد في وضع خطة علاجية فعالة لتخفيف حدة الأعراض وتحسين جودة الحياة.
وأوضح الطبيب أن الخرف يؤثر تدريجيًا على وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتفكير والكلام والانفعالات، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض الجسدية قد تظهر في الأطراف والعضلات قبل فقدان الذاكرة، خصوصًا في حالات خرف مرض باركنسون.
وأضاف أوس أن من المؤشرات الجسدية المبكرة التي تستدعي الانتباه: المشي غير المتزن، الارتباك أو التعثر المتكرر، صعوبة التنسيق الحركي، وارتعاش أو تيبس في الذراعين والساقين، مشددًا على أهمية مراجعة الطبيب فور ملاحظة هذه العلامات لتقييم الحالة بشكل شامل.
وتابع أن بعض عوامل الخطر لا يمكن تجنبها مثل التقدم في العمر، في حين يمكن الحد من أخرى عبر ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين وتقليل الدهون والسكريات.
ووفقًا لدراسة أجرتها جمعية الزهايمر البريطانية، فإن شخصًا واحدًا فقط من كل ثلاثة يسعى لاستشارة الطبيب خلال الشهر الأول من ملاحظته أعراض الخرف، مما يؤخر فرص الاكتشاف المبكر والعلاج الفعّال.