Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

علماء يؤكدون وجود حاسة سادسة لدى الانسان فما هي؟

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ مساءً
علماء يؤكدون وجود حاسة سادسة لدى الانسان فما هي؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتداول الناس فكرة وجود حاسة سادسة لدى الإنسان، وهي فكرة افتقرت إلى أساس علمي طوال السنوات الماضية، واعتُبرت ضرباً من الخيال أو مبالغة. إلا أن هذا الخيال يبدو أنه يحمل أصلاً علمياً.

وتُعرف الحواس الخمس الرئيسية بأنها: البصر، والشم، والسمع، والتذوق، واللمس.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى هيئة حقوق الانسان

وظائف شاغرة لدى هيئة حقوق الانسان

رسالة الخارجية الإماراتية لمفوضية حقوق الإنسان: الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض إلى العداء والعنف

رسالة الخارجية الإماراتية لمفوضية حقوق الإنسان: الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض إلى العداء...

ونقل تقرير لجريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت”، عن علماء في مركز سكريبس للأبحاث قولهم إن جسم الإنسان يمتلك “حاسة سادسة خفية” تُعرف بـ “الإدراك الداخلي”.

تأسس مركز “سكريبس” عام 1924، هو معهد بحثي طبي حيوي أميركي خاص وغير ربحي، مقره في لاهويا بولاية كاليفورنيا. يشتهر المعهد بأبحاثه الأساسية في العلوم الطبية الحيوية، ويركز على مجالات مثل علم المناعة، والكيمياء، وعلوم الأعصاب، والأمراض المناعية والقلبية الوعائية، وتطوير اللقاحات الاصطناعية.

ويصف العلماء “الإدراك الداخلي” بأنه “عملية لم تُدرس بشكل كافٍ”، يستقبل الجهاز العصبي من خلالها ويفسر باستمرار الإشارات الفسيولوجية للجسم لضمان سير الوظائف الحيوية بسلاسة.

وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أنها ستساعد في تفسير كيفية معرفة الدماغ البشري متى يتنفس الشخص، ومتى ينخفض ضغط الدم، ومتى يتمكن الجسم من مكافحة العدوى، وغيرها من الوظائف الحيوية الهامة.

وحصل الفريق البحثي مؤخراً على تمويل بقيمة 14.2 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة لكشف سر هذه الحاسة الغامضة.

وقال البروفيسور شين جين، الذي سيقود جزءاً من الدراسة: “يُعد الإحساس الداخلي أساسياً في جميع جوانب الصحة تقريباً، ولكنه لا يزال مجالاً جديداً في علم الأعصاب لم يُستكشف بعد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد