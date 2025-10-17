علماء يؤكدون وجود حاسة سادسة لدى الانسان فما هي؟

يتداول الناس فكرة وجود حاسة سادسة لدى الإنسان، وهي فكرة افتقرت إلى أساس علمي طوال السنوات الماضية، واعتُبرت ضرباً من الخيال أو مبالغة. إلا أن هذا الخيال يبدو أنه يحمل أصلاً علمياً.

وتُعرف الحواس الخمس الرئيسية بأنها: البصر، والشم، والسمع، والتذوق، واللمس.

ونقل تقرير لجريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت”، عن علماء في مركز سكريبس للأبحاث قولهم إن جسم الإنسان يمتلك “حاسة سادسة خفية” تُعرف بـ “الإدراك الداخلي”.

تأسس مركز “سكريبس” عام 1924، هو معهد بحثي طبي حيوي أميركي خاص وغير ربحي، مقره في لاهويا بولاية كاليفورنيا. يشتهر المعهد بأبحاثه الأساسية في العلوم الطبية الحيوية، ويركز على مجالات مثل علم المناعة، والكيمياء، وعلوم الأعصاب، والأمراض المناعية والقلبية الوعائية، وتطوير اللقاحات الاصطناعية.

ويصف العلماء “الإدراك الداخلي” بأنه “عملية لم تُدرس بشكل كافٍ”، يستقبل الجهاز العصبي من خلالها ويفسر باستمرار الإشارات الفسيولوجية للجسم لضمان سير الوظائف الحيوية بسلاسة.

وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أنها ستساعد في تفسير كيفية معرفة الدماغ البشري متى يتنفس الشخص، ومتى ينخفض ضغط الدم، ومتى يتمكن الجسم من مكافحة العدوى، وغيرها من الوظائف الحيوية الهامة.

وحصل الفريق البحثي مؤخراً على تمويل بقيمة 14.2 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة لكشف سر هذه الحاسة الغامضة.

وقال البروفيسور شين جين، الذي سيقود جزءاً من الدراسة: “يُعد الإحساس الداخلي أساسياً في جميع جوانب الصحة تقريباً، ولكنه لا يزال مجالاً جديداً في علم الأعصاب لم يُستكشف بعد”.