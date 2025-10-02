أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وشركاؤها الإستراتيجيون، وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للقياس، عن فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، في نسخته الـ16، ابتداءً من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 23 ديسمبر 2025م.

ويهدف البرنامج إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم والإبداع، من خلال أربعة أبعاد رئيسية تشمل: الاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والمرونة العقلية، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء.

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

ويُعد البرنامج أكبر رحلة سنوية لاكتشاف المواهب الوطنية في المجالات العلمية، ويستهدف الطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

ويُطبق المقياس حضوريًا باللغتين العربية والإنجليزية (حسب الاختيار) في جميع مراكز “قياس” بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2025م.

وقد مثّل البرنامج منذ انطلاقه في 2011 نموذجًا رائدًا للعمل التكاملي المشترك بين “موهبة” وشركائها، وأسفر عن اكتشاف أكثر من 244 ألف موهوب وموهوبة من خلال تقدم أكثر من 685 ألف طالب وطالبة لأداء المقياس.

وتكمن أهمية البرنامج في كونه البوابة الرئيسية لأهم برامج الرعاية والخدمات النوعية التي تقدمها “موهبة” المشتملة على البرامج الإثرائية الأكاديمية والبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرنامج المنح الدراسية في أفضل مدارس التعليم العام، إضافة إلى برامج نوعية تؤهل الطلبة للحصول على القبول في الجامعات العالمية المرموقة.