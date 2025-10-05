Icon

الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور Icon فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي

المعرض بمثابة عُرس ثقافي يلتقي فيه الجميع

فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٠ مساءً
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
المواطن - تصوير: هاشم القرني

قال د. فهد العليان، النائب الأول للرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، إن معرض الرياض للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي.

الحراك الثقافي في السعودية

وأضاف العليان، لـ”المواطن“: “هناك إقبال كبير على المعرض الدولي للكتاب بالرياض، كما يعكس المعرض الدور الكبير لوزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة”، مضيفا أن هذا المعرض يعد بمثابة عُرس ثقافي يلتقي فيه الجميع.

وتابع “اليوم نحن نسجل سابقة جميلة وهي أن بنك الجزيرة يشترك في المعرض بمزيد من الإصدارات تزيد عن 40 إصدارًا، في مجال المصرفية الإسلامية والمجال غير الربحي ومجال الأوقاف وهي متاحة للجميع مجانًا”.

منصة لتبادل الفكر الثقافي

ويُعد المعرض منصّة رئيسة للناشرين وللتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشاق الكتاب من داخل المملكة وخارجها.

وتحلّ جمهورية أوزبكستان ضيف شرف للمعرض هذا العام، لتقدم لزواره تجربة ثقافية مميزة تعكس منجزاتها الأدبية والفكرية، وموروثها الثقافي الأصيل وتاريخها وفنونها المتنوعة، وذلك من خلال جناح يستعرض مخطوطات وإصدارات أوزبكية، بمشاركة رموز الثقافة الأوزبكية والمواهب والمبدعين، ضمن برنامج ثقافي منوع وثري.

