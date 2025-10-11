فيديو.. انفجار مصنع ذخيرة في أمريكا ولا ناجين 

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أكد كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفريز بولاية تنيسي الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات لم تعثر على ناجين في أعقاب الانفجار الذي وقع الجمعة بمصنع للذخيرة في منطقة ريفية بالولاية.
وقال ديفيس في مؤتمر صحفي: “شارك أكثر من 300 شخص في تفتيش كل شبر تقريبا من هذه المنشأة، لكننا لم نعثر على أي ناجين حتى الآن. إنها خسارة فادحة”.
وأضاف أن عمليات الإنقاذ تحولت إلى انتشال الجثث، وأن المحققين سيستخدمون اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الأشخاص الذين لقوا حتفهم.
18 مفقوداً في انفجار مسح مصنعاً وهزّ محيطه.. يتبع لشركة في ولاية تينيسي تصنّع الذخائر والمتفجرات للأسواق العسكرية والفضائية#أميركا#الحدث pic.twitter.com/A6wJDv9Ij2
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 11, 2025
يأتي ذلك بعد الإعلان عن فقدان 18 شخصا، وسط مخاوف من أن يكونوا لقوا حتفهم من جراء الانفجار الذي وقع في شركة “أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز”، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من ناشفيل.
وكان ديفيس قد قال في وقت سابق إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار “سُوي بالأرض”، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد سبب الانفجار.
وأظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، مبنى بات أثرا بعد عين، وفي مرآب سيارات مجاور، تناثر حطام ورماد بين عدد قليل من السيارات المتوقفة.