فيديو.. انفجار مصنع ذخيرة في أمريكا ولا ناجين 

أكد كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفريز بولاية تنيسي الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات لم تعثر على ناجين في أعقاب الانفجار الذي وقع الجمعة بمصنع للذخيرة في منطقة ريفية بالولاية.

وقال ديفيس في مؤتمر صحفي: “شارك أكثر من 300 شخص في تفتيش كل شبر تقريبا من هذه المنشأة، لكننا لم نعثر على أي ناجين حتى الآن. إنها خسارة فادحة”.

انفجار مصنع ذخيرة في أمريكا

وأضاف أن عمليات الإنقاذ تحولت إلى انتشال الجثث، وأن المحققين سيستخدمون اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الأشخاص الذين لقوا حتفهم.

18 مفقوداً في انفجار مسح مصنعاً وهزّ محيطه.. يتبع لشركة في ولاية تينيسي تصنّع الذخائر والمتفجرات للأسواق العسكرية والفضائية#أميركا#الحدث pic.twitter.com/A6wJDv9Ij2 — ا لـحـدث (@AlHadath) October 11, 2025

يأتي ذلك بعد الإعلان عن فقدان 18 شخصا، وسط مخاوف من أن يكونوا لقوا حتفهم من جراء الانفجار الذي وقع في شركة “أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز”، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من ناشفيل.

وكان ديفيس قد قال في وقت سابق إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار “سُوي بالأرض”، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد سبب الانفجار.

وأظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، مبنى بات أثرا بعد عين، وفي مرآب سيارات مجاور، تناثر حطام ورماد بين عدد قليل من السيارات المتوقفة.