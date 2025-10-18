فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سائق سيارة غرقت بالكامل في النهر

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
وثق مقطع فيديو لقطات صادمة لرجل تمكن بأعجوبة من إنقاذ سائق سيارة سقطت في نهر بمقاطعة جيانغسو الصينية، بعد أن غمرتها المياه.
وكان سائق السيارة يحاول تفادي صدم امرأة مسنة على دراجة كهربائية فانحرفت سيارته وهي من نوع أودي سوداء وسقطت في نهر بمدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو، الصين، في 14 أكتوبر.
A car accidentally plunged into a river, with the driver trapped inside. Seeing the driver unable to escape the sinking car, a man dived into the river and smashed the sunroof, with other members of the public joining in to help with the #rescue, which was successful. #news… pic.twitter.com/GhNHRZ2glg
— China Daily (@ChinaDaily) October 17, 2025
وكان السائق قد احتجر داخل السيارة، ولم يتمكن من الخروج أثناء غرقها، وكاد يفقد حياته.
وعلى الفور، قفز جندي سابق ويدعى دي شوانغتشنغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، بشجاعة في الماء وتمكن في اللحظة المناسبة من تحطيم فتحة السقف بحجر لتحرير السائق بمساعدة ضابط شرطة بعد أن غمرت المياه السيارة بالكامل.