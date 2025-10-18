Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات
بمقاطعة جيانغسو الصينية

فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سائق سيارة غرقت بالكامل في النهر

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سائق سيارة غرقت بالكامل في النهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو لقطات صادمة لرجل تمكن بأعجوبة من إنقاذ سائق سيارة سقطت في نهر بمقاطعة جيانغسو الصينية، بعد أن غمرتها المياه.

إنقاذ سائق سيارة غرقت بالكامل

وكان سائق السيارة يحاول تفادي صدم امرأة مسنة على دراجة كهربائية فانحرفت سيارته وهي من نوع أودي سوداء وسقطت في نهر بمدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو، الصين، في 14 أكتوبر.

قد يهمّك أيضاً
غياب مُكبّر الصوت يُجبِر الإمام لاستخدام سيارة الإسعاف

غياب مُكبّر الصوت يُجبِر الإمام لاستخدام سيارة الإسعاف

فيديو.. حرق سيارة مواطن لأسباب مجهولة

فيديو.. حرق سيارة مواطن لأسباب مجهولة

وكان السائق قد احتجر داخل السيارة، ولم يتمكن من الخروج أثناء غرقها، وكاد يفقد حياته.

وعلى الفور، قفز جندي سابق ويدعى دي شوانغتشنغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، بشجاعة في الماء وتمكن في اللحظة المناسبة من تحطيم فتحة السقف بحجر لتحرير السائق بمساعدة ضابط شرطة بعد أن غمرت المياه السيارة بالكامل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد