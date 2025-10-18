فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سائق سيارة غرقت بالكامل في النهر

وثق مقطع فيديو لقطات صادمة لرجل تمكن بأعجوبة من إنقاذ سائق سيارة سقطت في نهر بمقاطعة جيانغسو الصينية، بعد أن غمرتها المياه.

إنقاذ سائق سيارة غرقت بالكامل

وكان سائق السيارة يحاول تفادي صدم امرأة مسنة على دراجة كهربائية فانحرفت سيارته وهي من نوع أودي سوداء وسقطت في نهر بمدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو، الصين، في 14 أكتوبر.

A car accidentally plunged into a river, with the driver trapped inside. Seeing the driver unable to escape the sinking car, a man dived into the river and smashed the sunroof, with other members of the public joining in to help with the #rescue, which was successful. #news… pic.twitter.com/GhNHRZ2glg — China Daily (@ChinaDaily) October 17, 2025

وكان السائق قد احتجر داخل السيارة، ولم يتمكن من الخروج أثناء غرقها، وكاد يفقد حياته.

وعلى الفور، قفز جندي سابق ويدعى دي شوانغتشنغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، بشجاعة في الماء وتمكن في اللحظة المناسبة من تحطيم فتحة السقف بحجر لتحرير السائق بمساعدة ضابط شرطة بعد أن غمرت المياه السيارة بالكامل.