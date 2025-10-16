Icon

فيصل بن فرحان يبحث هاتفيًا العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث هاتفيًا العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

