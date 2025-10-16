فيصل بن فرحان يبحث هاتفيًا العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.