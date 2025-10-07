فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رسالة خطية من معالي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.