قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهد قطاع السياحة في المغرب طفرة لافتة خلال العام الحالي، بعدما بلغت عائداته بالعملة الصعبة نحو 87.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، محققاً بذلك نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.

وفي إنجاز غير مسبوق، سجّل شهر أغسطس أفضل حصيلة شهرية في تاريخ السياحة المغربية، بعدما وصلت العائدات إلى 19.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 13% عن أغسطس 2024.

كما واصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة سياحية مفضلة عالمياً، حيث استقبل ما يقارب 13.5 مليون سائح خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 15% مقارنة مع العام الماضي، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع يعد أحد أبرز روافد العملة الصعبة في المملكة، مساهماً بشكل مباشر في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

ولم يقتصر التطور على العائدات والوافدين فحسب، بل شمل أيضاً النشاط الفندقي، إذ ارتفع عدد الليالي السياحية في مختلف مؤسسات الإيواء إلى 17.13 مليون ليلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أي بزيادة نسبتها 12% عن الفترة المماثلة من 2024.

ويُعزى هذا النمو، بحسب بيانات مرصد السياحة، إلى الارتفاع المتوازن في كل من السياحة المحلية بنسبة 6%، والسياحة الدولية بنسبة 14%، وهو ما يعكس متانة القطاع وتنوع روافده.

